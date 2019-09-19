南勢國小附幼學童踴躍搶答。（林口區公所提供／吳亮賢新北傳真）

林口義消防宣分隊指導地震保命3步驟。（林口區公所提供／吳亮賢新北傳真）

為宣導防災知識，林口區公所與林口義消防宣分隊改編經典童話故事「三隻小豬」，融合防災知識宣導，上演趣味又生動的行動劇，並陸續至林口區10所公立幼兒園演出，日前巡迴至南勢國小附設幼兒園，精彩的表演令每位小朋友都看得目不轉睛。

林口區公所指出，今年特別與義消防宣分隊合作，將消防局去年推出防災繪本「三隻小豬歷險記」，改編成行動劇，揚棄傳統靜態宣導方式，深入幼兒園幼童推廣防災知識。

日前至南勢國小附設幼兒園演出時，小朋友們看見可愛的小豬，都開心的上前擁抱，義消隊員們更發揮巧思自製行動劇道具，以逗趣、活潑的肢體語言詮釋精彩故事，每位小朋友都看得相當盡興。

區長劉淑芬說，期許透過不同以往的宣導方式，設計行動劇輔以教學推廣，加深幼兒防災知識印象，此外，區公所也特別準備了135本防災教育立體繪本，發送給區內公、私立幼兒園，讓小朋友從小紮根防災知識。

(中時 )