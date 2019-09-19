連江縣奪幸福滿意度雙冠 劉增應：感謝鄉親們愛戴 19:542019/09/19 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 連江縣長劉增應表示，非常感謝鄉親們愛戴。（連江縣政府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年九合一完成縣市長大換血後，根據台灣世界新聞傳播協會最新民調顯示，在6都之外的16縣市，無論是市長滿意度或市民幸福感的評比，新竹市、花蓮縣、台東縣及連江縣，都擠進兩項評比的前段班，堪稱是縣市首長模範生。 連江縣長劉增應表示，非常感謝鄉親們愛戴，幸福團隊將會持續努力符合鄉親們的需求，目前已經規畫好2030年永續發展白皮書，馬祖正快速、持續翻轉，未來要打造成快樂、健康的島嶼。 (中時 ) #連江縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹、花蓮、台東、連江縣 奪幸福滿意度雙冠 13:202019/09/19 政治 政治熱門新聞 查得到馬英九 學者：蔡英文博士論文為何怕被看 - 政治 蔡英文論文爭議 葉毓蘭用一個字形容 - 政治 國民黨「黑英計畫」文件曝光？蔡英文親自回應了！ - 政治 蔡論文若被發現... 黃暐瀚：恐重大衝擊總統選情 - 政治 郭粉韓粉哪裡不同？謝寒冰神回網笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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