去年九合一完成縣市長大換血後，根據台灣世界新聞傳播協會最新民調顯示，在6都之外的16縣市，無論是市長滿意度或市民幸福感的評比，新竹市、花蓮縣、台東縣及連江縣，都擠進兩項評比的前段班，堪稱是縣市首長模範生。

連江縣長劉增應表示，非常感謝鄉親們愛戴，幸福團隊將會持續努力符合鄉親們的需求，目前已經規畫好2030年永續發展白皮書，馬祖正快速、持續翻轉，未來要打造成快樂、健康的島嶼。

(中時 )