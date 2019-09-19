許明忠中校作品「Strong will」系列照之一。摘自海軍臉書

許明忠中校（左）。摘自海軍臉書

海軍司令部文宣心戰組許明忠中校作品「Strong will」系列照作品在有「攝影界奧斯卡」之稱的美國IPA攝影大賽中，榮獲戰爭衝突類金獎🥇、「Power」作品榮獲團體運動類銅獎、「light off」等5項作品分獲各類別優選。

海軍司令部臉書日前祝賀許明忠，並公布其得獎作品。

(中時 )