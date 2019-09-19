「攝影界奧斯卡」美國IPA攝影大賽 我海軍中校奪戰爭衝突類金獎 19:572019/09/19 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 許明忠中校作品「Strong will」系列照之一。摘自海軍臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 許明忠中校作品「Strong will」系列照之一。摘自海軍臉書 許明忠中校（左）。摘自海軍臉書 海軍司令部文宣心戰組許明忠中校作品「Strong will」系列照作品在有「攝影界奧斯卡」之稱的美國IPA攝影大賽中，榮獲戰爭衝突類金獎🥇、「Power」作品榮獲團體運動類銅獎、「light off」等5項作品分獲各類別優選。 海軍司令部臉書日前祝賀許明忠，並公布其得獎作品。 (中時 ) #美國IPA攝影大賽 #戰爭衝突類金獎 #許明忠中校 #Strong will 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍事熱門新聞 中美航母若大戰 俄專家鐵口斷贏家 - 軍事 和F35搶美預算 波音F-15EX高調亮相 - 軍事 巴基斯坦改口：擊落印米格21是F16而非梟龍 - 軍事 空軍消防裝備配件包 開箱第一波 - 軍事 經典飛龍：J35戰機也會眼鏡蛇機動 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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