今年適逢921大地震20周年，之前有幾次地牛翻身，令人擔憂強震來襲，而被預估可能再傳出大地震的梅山斷層，經常被專家被提起。中正大學地震所副教授石瑞銓近期透過分析土壤液化在地底的構造，間接證實原本範圍僅到民雄車站的「梅山斷層」，已往西延伸至新港鄉附近。

石瑞銓表示，過去常被學者預估，可能再傳出地震的梅山斷層，近年仍有不少學者進行震測研究，探究梅山斷層經過區域擴大之可能性，在921地震之前，歷史上最嚴重的一次是1906年梅山斷層引發規模7.1地震。

梅山斷層為一條從梅山鄉往西南延伸，再到南華大學、中正大學西北邊，接著直往西到民雄火車站，總長度約13公里的活斷層。石瑞銓說，若翻出日治時期一張針對梅山斷層的記錄圖像，圖像上繪製的斷層範圍應該不只是到民雄車站為止，後來又有不少人提出對其實際長度的疑問，也有人認為過去的記錄或許只是土壤液化，各有不同見解。

石瑞銓利用石油探勘技術，測量民雄、新港地區土壤液化情形，發現部分土壤液化明顯集中成一條條線狀構造，也代表這些地方離斷層很近，才有足夠力量推擠土壤水分造成嚴重液化。他也從測量資料推論，梅山斷層比一般認知只到民雄車站更長，甚至已往西到新港鄉一帶。

石瑞銓認為，目前土壤液化區域大多為農田，且嘉義地區從過去幾次大地震經驗也加強建築耐震度，建築物震後因土壤液化倒塌可能性較低，他反而提醒，震後容易發生二次災害，須留意管線老舊、防火巷狹小等問題，避免讓災害擴大。

(中時 )