赴美產子一向為兩岸富裕華人所熱中，以藉此為孩子取得美國公民權。不過，最近除美國總統川普表明有意取消出生公民權之外，美司法部門也加強打擊仲介赴美產子的商業行為。最近一名大陸籍女性近日向加州法院認罪，承認在經營大陸婦女赴美產子的「生育旅遊」月子中心觸犯美國法律。她未來將面臨最高15年的刑期。

《英國廣播公司》(BBC)引述美國司法部網站資訊稱，這名女性名叫李冬媛，她對法院承認，自己所在公司曾幫助有錢的中國大陸婦女赴美生子，以使他們的孩子自動成為美國公民。

報導說，李冬媛經的生意獲得超過300萬美元(台幣9380萬)進帳，她的公司會為客戶提供特殊輔導，向他們介紹避開美國移民管控檢查及隱瞞自己懷孕的方法。居住於加州的李東媛將於年底由法院進行量刑聽證會，屆時她將面臨最高15年監禁。

李冬媛承認，她經營的公司「優孕美國月子度假會所」(You Win USA Vacation Services)在2013-2015年間為多位元大陸籍客戶來美國生子提供輔導與幫助，其中包括一些中國大陸政府官員，每位收費4至8萬美元不等。

她說，她的公司會讓客先從大陸前往夏威夷，因為當地的美國海關檢查較鬆，然後再轉往洛杉磯，入住公司安排好的公寓。公司同時為客戶提供輔導，教導如何通過大陸的美國使領館面試，如何謊稱短期赴美，但實際上卻停留長達3個月以在當地分娩。

報導說，李冬媛承認兩項罪名分別為「串謀移民欺詐」及「簽證欺詐」。此外，做為認罪協定的一部分，李冬媛同意其價值85萬美元資產、一幢價值超過50萬美元的住宅以及多輛賓士汽車(Mercedes Benz)被沒收。

BBC最後說，前往美國生子並不違法，但如果申請簽證時對原由造假則會觸犯法律。

(中時電子報)