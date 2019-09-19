大甲高三生林翊霏（右）、陳淳煜（左），榮獲第3屆全國綠色化學創意競賽金牌獎。（陳淑娥攝）

台中市大甲高中「親手FUN化學」發展教室外學習，全面培養學生帶著走能力，是每年校慶必辦科學闖關活動；甫升上高三林翊霏和陳淳煜，以唾手可得的小東西，製作成昂貴的器材，日前獲第3屆全國綠色化學創意競賽金牌獎，讓大甲高中成為全國唯一三連「金」。

大甲高中教師化學科團隊，舉辦第一屆「親手FUN化學」並合力打造全球唯一、具地球儀意象、可自由旋轉「搖滾巴克球」，成為校園「境教」最佳典範。

指導老師廖旭茂表示，「勒沙特列的綠色圓舞曲」能奪金，特色在於學生將生活中唾手可得的小東西，製作成昂貴的實驗器材，比如利用幾10元的烙鐵，就能打造上萬元的微型加熱板，最終獲評審青睞脫穎而出。獲獎學生林翊霏、陳淳煜說，以往接觸的課程只能從課本上死背，選修化學課後，不僅能動手操作，更讓學習樂趣倍增。

大甲高中化學科教師多年前逐步採「做中學」教學策略，因應新課綱開發「探究與實作」及「綠色創客」等實作課程，結合「親手FUN化學」寓教於樂活動規畫，鼓勵學生從探索生活與環境中學習科學知識，全面培養帶著走能力深獲肯定。

教師的熱情對教育現場帶來改變，除了2013年代表台灣，以創意綠色化學教具-化學平板，登上亞洲化學教育年會舞台，也積極參與國際研討會，在2014至2019年的亞洲化學教育國際年會上，開設實作工作坊與來自亞洲與國際的教育工作者分享交流，且鼓勵學生積極參加國際化學交流，分別於2015年東京、2017年首爾、2019年台北，指導學生參加海報展，均獲「最佳海報獎」殊榮。

其他學生參加各項科學競賽亦多有斬獲，例如2019年台中市科學展覽環境學科榮獲「第一名」，代表台中市參加第59屆全國科學展覽也獲得「佳作」的成績。

蕭建華表示，高中教育是12年國民基本教育的重要階段，課程內涵強調「核心素養」培養，即一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。

蕭建華說，大甲高中科學教育的優異成果，歸功於教師們對教育的熱情及默默辛苦奉獻的精神，還有行政系統對教師教學及學生學習的全力配合與支援；新課綱或許帶來新的教育變革讓部分學校不易調整適應，但學校本著教育初衷與時俱進，持續為培育同學成為優秀卓越的人才而努力。

(中時 )