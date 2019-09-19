高雄市連續3天發生街頭鬥毆、開槍事件，警政署19日指派刑事警察局長黃明昭南下召開專案會議並坐鎮指揮，外界解讀為「高雄市無力維持治安、中央派人卡韓」，高雄市長韓國瑜回應，從兩天前外交部頒布的直轄市長訪外、私人行程不予禮遇的新辦法，民眾可自行判斷。

對於警政署發出嚴厲聲明、要求高市警察局相關主管「痛加檢討」，更指派刑事警察局長南下坐鎮，連內政部次長也隨後趕抵高雄，中央「卡韓」意味十足。

對此韓國瑜表示，兩天前外交部頒布直轄市長訪外辦法，注意事項中提到，私人行程外交部一概不予禮遇，不予接待。選在他準備要去美國訪問前頒布新規則，是不是有卡韓的感覺，他回答「相信全國的民眾眼睛是雪亮的」。

韓國瑜表示，前天先是外交部，今天換成內政部，他覺得中央政府對高雄市所有發生的事情及他本人，是不是有「卡韓」的感覺，他想全國的民眾眼睛是雪亮的。

(中時 )