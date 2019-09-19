北港媽祖盃輪椅舞蹈賽，各國選手在朝天宮前尬舞獻技。（張朝欣攝）

北港媽祖盃輪椅舞蹈賽，各國選手在朝天宮前尬舞獻技。（張朝欣攝）

「2019WDPS北港媽祖盃輪椅體育運動舞蹈國際公開賽」邀18國300餘名選手來台競技，將於21日在雲林縣北港鎮體育館展開為期2天賽事，19日晚間主辦單位在北港朝天宮廣場舉辦尬舞熱身賽，各國選手賣力演出為媽祖獻技，同時祈求媽祖保佑賽事順利。

「北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽」前年首度在北港鎮舉辦，吸引9國上百名選手參與，讓北港小鎮躍上國際舞台，第2年參賽國家增至14國，今年北港朝天宮、北港鎮公所與雲林縣政府決定擴大辦理，邀集多達18國300餘名選手參賽。

19日晚間主辦單位在北港朝天宮廟埕舉辦尬舞熱身賽，由北港鎮長蕭永義、朝天宮董事長蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金）等人共同主持，各國身障舞者在台灣特有的霓虹燈電子牆舞台車上精彩尬舞、熱力四散，吸引現場民眾爭相合照留念。

主辦單位「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」理事長蔡秀慧表示，今年有多達18個國家參賽，被奧運國際殘疾人士運動組織認定為僅次於奧運與世界盃的最大民間賽事，引起國際殘奧高度關注，蔡英文總統也將於21日到場參加開幕式。

18個參賽國包括台灣、香港、韓國、日本、菲律賓、哈薩克、尼泊爾、俄羅斯、德國、荷蘭、比利時、波蘭、斯洛伐克、墨西哥、奧地利、芬蘭、以色列、土耳其。

北港媽祖盃輪椅舞蹈賽，各國選手在朝天宮前尬舞獻技。（張朝欣攝）

蔡秀慧說，以往大型輪椅舞蹈國際公開賽都在台灣北部舉行，前年首次在南台灣的雲林縣開賽，鼓勵不少南部身障朋友藉由舞蹈找到自信，21、22日邀請民眾前來北港鎮立體育館，一起為「輪椅天使」們加油打氣。

蔡秀慧指出，墨西哥距離台灣1萬多公里，選手搭乘40多小時飛機、轉了4個機場，是路程最遠的選手；亞塞拜然位於西亞，距台灣約7000公里，也是個遙遠的國度，主辦單位克服萬難，加上各界的熱情協助，才讓各國選手順利飛抵台灣。

(中時 )