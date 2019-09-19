韋禮安17日在成都舉辦「而立」演唱會記者會，睽違3年開唱，圈內好友吳青峰、五月天的瑪莎、梁靜茹、蔡徐坤、徐佳瑩及家家等人錄VCR獻上祝福，記者會上公布他將於北京、南京、成都、深圳、杭州等城市開唱；至於何時再度攻蛋？他的經紀公司19日回應：「台北要看什麼時候申請到小巨蛋。」表示韋禮安非常希望盡快與台灣歌迷見面。

韋禮安近期演藝工作全面動起來，包括近日公布的新單曲〈而立〉、巡迴演唱會及代言等，不受與前東家福茂唱片合約糾紛的官司影響；至於目前雙方官司進度？韋禮安的經紀公司表示：「官司交給律師處理了，因為進入法庭審理，無法多說。」靜待司法解決。

演唱會記者會上，韋禮安感性表示自己當年因聽了張震岳的歌，才下定決心進入歌壇，從學生身份轉變成為歌手，他表示最大挑戰是：「不知道除了唱歌之外，歌手的工作內容是什麼，也不知自己能否存活下去。」也因此，他非常珍惜出道後沒多久就獲得金曲獎最佳新人獎，「是我出道以來到現在最難忘的時刻」。

韋禮安17日在成都舉辦演唱會記者會。（翻攝韋禮安IG）

(中時 )