方泂鑌（阿鑌）日前推出新專輯《B’IN LUV》，18日上飛碟電台宣傳，出道22年的他，透露踏進歌壇緣起於張信哲的經典歌曲〈愛如潮水〉！其實阿鑌當年畢業前，對自己未來工作沒想法，從事美髮工作、家裡開髮廊的方爸便邀阿鑌一起做相關行業，沒想到阿鑌畢業前夕，在路邊遇到製作CD的店家，拉他唱一首歌錄製留存，好聲音因此被挖掘。

阿鑌從小對音樂興趣濃厚，自學鋼琴、吉他卻沒想過當歌手，他畢業前一次逛檳城的商場，遇到推銷路人唱歌、製作CD的工作人員，阿鑌當時心想『唱一首給家人聽也不錯』，錄唱後他留下聯絡電話待日後領回做好的光碟，當時不在店裡的老闆，事後重聽驚為天人，立刻聯絡阿鑌並介紹給製作人。

阿鑌前晚在電台受訪，一邊Live獻唱〈時光機器〉、〈你儂我儂〉等新歌，令聽眾大飽耳福；這次新專輯投射許多他或友人的愛情故事，主持人好奇巨蟹座的阿鑌與異性相處時會否大男人？阿鑌笑回：「要看對象、因人而異。」注重養身的他比較在意對方飲食健康，「例如麵包烤焦，就會要求對方別吃」。

方泂鑌近日推出新專輯《B’IN LUV》。（盧禕祺攝）

(中時 )