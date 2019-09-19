「2019與愛共舞國標慈善晚會」今晚在台北文華東方酒店舉辦，募款晚會除了方芳芳與謝玲玲，包括胡瓜、張清芳、葉璦菱、韓湘琴、葛蕾、郭台銘妻子曾馨瑩出席，冠蓋雲集。

郭台銘夫人曾馨瑩被問到老公郭台銘退選2020總統，表示自己從頭到尾都支持並尊重老公的任何決定，坦言一開始郭台銘決定參選，她確實有點顧慮，「那是因為我身為一個妻子和媽媽的立場，難免會擔心，但只要是能幫助到社會，我當然都會支持他。」

當時郭台銘黨內初選失利，幕僚形容曾馨瑩「笑得燦爛得像朵花」，她笑說「講得有點太誇張了，其實當天只是想讓氣氛比較輕鬆一點而已」。她坦言一直在思考要不要出席活動，「我問老公我要去嗎？他說妳就去啊，這是公益活動，當然要支持。」表示郭台銘向來熱衷公益。

外傳郭台銘在15日就決定棄選，曾馨瑩當天還跟友人通電話，表示「過了今天就沒事了」，曾馨瑩對此回應「這傳聞真的不知道從哪裡來的，我還查了一下我的電話，真的沒和任何朋友聊天，我其實一直在等我老公到最後一天」。

(中時 )