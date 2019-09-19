台中版「曼哈頓」懸日奇景，第二日（19日）太陽已偏往右前，為求太陽正常圓型，曝光少一點，但街景烏漆抹黑。（黃國峰攝）

台中版「曼哈頓」懸日奇景，第二日（19日）太陽已沒入大度山脊，且又被大樓擋住，反差還是過大。（黃國峰攝）

台中版「曼哈頓」懸日奇景，第二日（19日），勉強拍出一張有街景、太陽圓型，但反差仍大。（黃國峰攝）

台中市公益路18日起瘋拍台中版「曼哈頓」懸日奇景，不少民眾也在台中各處拍到美美的「懸日」在網路上分享，不少民眾或拿大砲、或拿單眼相機、或拿手機，就在那短短的十分鐘中，追逐難得美景，一時之間蔚為風潮。

不過在攝影迷的定義，所謂「懸日」應是指落日剛好在路的盡頭、從左右對稱的一整排的高樓中間落下來，就像「懸」在二棟大樓之間，且太陽亮度與街景反差不應過大，最著名的就是曼哈頓懸日，太陽又大又圓、呈現紅色外，街景大樓、車輛、人物也依稀可辨識，最近幾日不少網友分享的照片，大部分應該只可稱為「夕陽」，要不然為何稱懸日「奇景」。

氣象局預測9月18日起三天傍晚，懸日奇景會在在台中市公益路、民權路以西現身，其中網傳公益路與英才路交叉口的天橋上為最佳攝影點，居高臨下，公益路筆直延伸，遠處左右二排大樓林列，太陽又剛好在黃昏時會出現在路盡頭，勉強合乎基本的地理條件。

地理條件夠了，就看太陽公公願不願意賞臉，以氣象局預測的這3日之前2日來說，第一日太陽早早偏右，沒入右側大樓中，失敗！第二日（19日）太陽有比較賞臉，稍微留在街心多一點時間，不過還是在最後接近大度山脊線前，就右偏入大樓後，且在這之前，太陽亮度還是太亮，造成與街景反差太大，拍得太陽完整圓型條件下，街景黑壓壓一片，毫無細節，攝友們只能期待第三日是否能好點！

當然後製，影樣處理，不再此篇討論範圍。

(中時 )