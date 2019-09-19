颱風「塔巴」恐生成！ 北部、東半部雨下至週日

將近兩星期努力，熱帶低壓18W終於19日下午升格為颱風「塔巴」！台灣颱風論壇表示，幸好高壓導引明顯，預估塔巴會一路向北，離台灣有段安全距離，沒有直接影響。不過，天氣風險管理公司指出，塔巴外圍環流周五(20日)起會影響台灣，北部空曠地區將出現20-21溫度，出門最好多帶件外套。

台灣颱風論壇說，塔巴颱風範圍大，不斷把北方的涼冷空氣往南捲， 20日後兩天，北部、東北部容易下雨，溫度也會掉到23度附近，十分涼爽。中南部，除了沿海風大，影響很小。

天氣風險管理公司表示，塔巴外圍環流將從明天開始影響，加強東北風、水氣變多，現在在台灣北方到東海可以看到比較窄的「雲街」，是涼空氣留下來的腳印，一小胞一小胞的排排站。預計明後天「秋意更濃」，北台灣空曠地區低溫可能只有20-21度，雖然還不是特別冷，但已經頗有涼意，到了該加件薄外套的時候。

氣象局說，20日受到颱風外圍雲系及東北風影響，增強的東北風使得迎風面的北部及東半部地區天氣更加不穩定，特別是北部及東北部地區，在明天夜間至後天清晨是雨勢最明顯的時候，北部地區有局部較大雨勢出現的可能；各地晨間低溫約22至24度，稍有涼意，白天高溫方面，北臺灣因降雨關係，高溫27、28度，花東地區30、31度，中南部地區高溫仍可達32、33度，日夜溫差較大，請適時調整衣物。

天氣職人吳聖宇說，今年第17號颱風塔巴形成，如預期將北上穿越宮古島、那霸之間海面後趨向九州附近，對台灣直接威脅機會低，但是20日下半天起到周六(21日)白天期間，將對北台灣造成較多的降雨，如果更靠近一些的話，降雨可能延伸到中部山區，海面風浪也會顯著加大，有安排活動的朋友仍要注意，預估周日(22日)颱風遠離，天氣將趨於好轉。

(中時電子報)