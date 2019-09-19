「連千毅之亂」警攤手？消極辦案？治安敗壞拖累韓

「包軌！」「現主時，我跟你講一個概念...」靠著超台灣味的通俗語言，自稱「亞洲直播天王」的連千毅，在直播藍海中成功殺出知名度，不但宣稱自己身價破億，北中南更有奢華裝潢的店面，還懂的利用熱門話題與人物，拉抬知名度。他屢屢在直播中嗆「我光是開大牛到瑞豐夜市繞一圈，就能萬人空巷」更展示對自身人氣的信心。

連過去靠拍賣平價名牌及高價奢侈品創造話題，曾創下59秒賣出保時捷、10分鐘賣出千萬直升機和破億法拉利級遊艇的紀錄，也締造最高400萬人在線觀看的超高成績，日前他更申請「連續100天直播，線上都超過萬人觀看」的金氏世界紀錄。

出身北部黑道，連2011年曾因暴力討債被列為治平專案對象，還因此「深造」（入監服刑）過。他聲稱自己曾經歷身上只有21元的慘境，靠著頭腦谷底翻身，初踏入直播平台時，連就以「買到好的便宜貨，卡贏做工作」、「到巷口吃滷肉飯都沒有這麼便宜」、「內行看布底」、「買米要看、關門要閂」、「不得棄標，棄標公告各大粉絲團，出門騎摩托車破輪，你家馬桶爆炸，讓你三天洗不乾淨」等通俗順口溜吸引網友注意。

直播聲勢看漲的連作風更加狂放不羈，曾驅車300多公里只為了揪出酸民逼吃十顆漢堡、十瓶養樂多，甚至酒後嗆三重角頭「三重攏吃屎」引爆當地黑幫不滿、到連台北公司樓下聚眾叫囂。事後連道歉，才化解衝突。日前，連又在直播中暗指女星從事拉皮條工作，事後表示小弟認錯人再度道歉。但經過風風雨雨，連的作風似乎未見收斂。

日前藝人吳宗憲與網紅館長互嗆，連因力挺館長「公親變事主」，多次與吳隔空開戰，也故意賣同質商品低價與吳競爭，誓言要打垮吳的生意。他甚至大吃吳豆腐、直接開價五百萬元要吳來主持今年公司尾牙秀。

爆紅、賺進大把鈔票的連千毅，也與館長同樣強調回饋社會，不定時將收入部分所得捐給育幼院等社福單位做公益，強調要拋磚引玉、幫助社會弱勢。

(中時 )