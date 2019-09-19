二水豐柏公園旁也有宋文凱的裝置藝術，讓二水增添許多藝文氣息及亮點。(吳建輝攝)

圖為宋文凱之前為音樂節所製作的作品，跑水節當日也將重現給民眾。(吳建輝攝)

今年11月彰化縣二水跑水節主視覺，找來二水鄉在地青年藝術家宋文凱操刀，打造一個高6米、直徑達14米的彩色「曼陀羅」天幕裝置藝術，除了活動當天可以看到之外，二水火車站前廣場及豐柏公園，一樣能夠看到宋文凱的作品，為二水增添了許多藝文氣息及亮點。

宋文凱作品多以生命之花及蔓陀蘿、幾何圖形等為主題，利用萊卡布彈力的特性，結合裁縫技術及繩索編織，搭配螢光顏料及噴繪，將布染色，配合紫外線光線照射，作品在夜晚時會呈現奇幻的視覺效果，像阿凡達的世界一樣，讓看過的民眾都驚呼連連。

1985年出生的宋文凱從小與母親相依為命，達德商工畢業後到高雄打拼，從事業務工作，但始終壓抑不了內心對藝術創作的熱愛，一邊工作一邊創作，2008年因緣際會接觸「曼陀羅」裝置藝術，並開始投入其中，2017年決定回到家鄉，除了陪伴媽媽之外，也想替家鄉做些什麼，在里長與鄉長的協助下，開始在二水鄉創造許多奇幻的裝置藝術

二水鄉長表示，期盼透過宋文凱的裝置藝術，吸引更多觀光客。讓二水呈現不一樣的風貌，除了在地藝術家以外，火車站前二八水音樂廣場每個禮拜六晚上七點，固定會有樂團到這裡表演，除了讓在地鄉親多一個休閒活動，也希望能夠吸引觀光客到此朝聖。

(中時 )