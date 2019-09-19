彰化縣大村鄉村上國小19日舉辦「外師ABC，國際教育力-聘用外師計畫」感謝各界贊助經費頒獎活動，彰化縣長王惠美親自出席，感謝地方重視教育的仕紳賢達無私奉獻，相信村上的孩子們感受到社會的關愛與付出，必將這感恩的心延續下去，認真學習，未來為社會盡一己之力。

村上國小校長黃宏田極力推廣英文教育，在家長會長及地方企業仕紳的幫忙下，招募到60萬元做為未來3年英文教育專案的基金，期望將外籍師資納入學校特色發展課程，提供孩子優良的學習環境。

而校園裡設置的「航廈情境共讀站」，模擬機場情境英語對話與闖關活動，讓孩子們輕鬆愉快的學習，加深孩子的英語表達能力，航廈情境共讀站曾獲選彰化縣最美共讀站第八名，甚至被國家圖書館書香遠傳雜誌專訪，被譽為學生最好的英語學習場所。

彰化縣長王惠美表示，彰化城鄉差距大，國際化程度也不足，縣府未來在雙語教育方面將持續補助英語情境教室的設置，也預計在今年年底成立兩處AI虛擬實境英語科技學習中心及辦理AI英語行動學習專案，希望未來的孩子都能夠與國際接軌，

此外，彰化縣也跟Fullbright Taiwan學術交流基金會持續合作辦理英語教學助理計畫，服務縣內11所國中小，搭配127所學校外師走讀及巡迴教學活動，希望能快速提升孩子們的英文程度。

(中時 )