前總統陳水扁日前在「新勇哥物語」爆料喜樂島聯盟成員郭倍宏及前副總統呂秀蓮的對話後，當事人皆跳出來否認；陳水扁今天強調，「句句實情」；他指出，如果呂副有心，去年提前宣布，而不是等到黨內初選也過了，蔡成為民進黨總統候選人，再來半暝吃西瓜！？

此外，阿扁強調，呂副是阿扁排除萬難擇選的二次副手搭檔，也合作愉快！感謝她一路相挺，但不忍心「政壇長勝軍」成為「歷史罪人」！

阿扁今指出，他引述郭倍宏8月14日跟阿扁說的話，與呂副9月10日的講法，句句實情。喜樂島竟嗆阿扁混亂曲解時序向小英表態，殊屬臆測。呂副忘了阿扁去年跟她說的是，「與其選市長不如選總統」，是怕她市長選不到宋楚瑜的5萬票，既然都會輸，選總統輸了不會那麼難看！何況選總統要有充分準備，哪有連署登記前一晚才決定要選的，不是太慢嗎？！

扁指出，不在場的喜樂島聯盟副主席施正鋒說8月14日下午4時，喜樂島聯盟主席羅仁貴及創黨成員郭倍宏前往阿扁寓所懇談，是順道對8月18日一邊一國行動黨成立表達恭賀。事實上郭倍宏與羅主席言談中根本沒有一句提到一邊一國，哪來順道恭喜？

扁說，從頭到尾羅主席沒説什麼話，都是郭倍宏在報告喜樂島有三層的嚴密組織，吹擂2020他不是候選人，而是競選總幹事、競選主委，負責操盤。在還沒有擔任秘書長前，郭倍宏就是這樣向阿扁說的，完全無視羅主席的存在。如果郭只是一個施口中的「單純黨員」，他就是這樣僭越地自稱是「黨2020大選的總幹事兼操盤手」！

扁說，郭倍宏沒有提到呂副，也知道賴清德不可能參選總統，連署蔡賴配更是玩假的。賴清德有機會代表民進黨參選2020，他的當選概率勝過蔡總統，沒有人會懷疑。問題是賴已非選項，才有郭倍宏坦承推誰都不可能當選，當時沒有呂副的問題。

他表示，郭倍宏大言推出的總統選不上，但可以「拉下蔡英文、取代民進黨」。他才引用柏楊《醜陋中國人》，請不要和中國人一樣說大話。更回應2000年許信良退黨參選總統，明知不可能當選也揚言他能夠拿到100萬票，足以「拉下阿扁」！

他說，9月10日上午10點半，阿扁也是對呂副直言要選總統，去年還可以考慮並準備。但去年她想的是選市長宣傳和平中立理念，阿扁力勸與其市長拿不到宋的5萬票難看，不如選總統，雖然也會輸，總比較好看些。

(中時 )