(20:46更新，補充最後戰果)今晚8點過後台灣羽球迷期待的球星戴資穎，終於在2019中國羽球公開賽女單第二輪上陣，面對日本美女選手大堀彩，首局小戴因為一些失誤讓比賽有點緊張，所幸該局後段靠著4：0攻勢稍微拉開差距，次局小戴迅速拉開差距，終場21：19、21：14直落二獲勝，小戴進軍8強。

戴資穎去年在這項賽事第一輪直落二敗北，今年捲土重來，在兩位日本女單好手山口茜、奧原希望第一輪就打道回府後，成了今年賽事冠軍熱門之一，昨天接受當地媒體訪問時，小戴分享自己對於常州這站賽事的目標，她說：「我記得自己去年這裡很快就回家了，因為我對這裡沒有什麼印象，所以應該是沒有發揮得很好。今天在打的時候其實感覺有點陌生，畢竟去年來這裡真的沒有太多的印象，今年在打的時候就覺得很像來了一個新的場地，所以我希望自己可以好好盡力去享受比賽。」

今天比賽現場持續有不少球迷高聲歡呼為戴資穎加油，首局雖然小戴因為失誤打得比較辛苦，但在局末點被追到只剩1分領先的關鍵時刻還是穩住陣腳，沒讓大堀彩翻盤，第2局小戴更加進入狀況，中段憑藉6：0高潮拉開分差，在握有6個賽末點的優勢下邁向勝利。

稍早男單「羽球王子」王子維10：21、17：21敗給大會第5種子、大陸好手諶龍，男雙盧敬堯/楊博涵則是19：21、19：21不敵第7種子、「印尼小小兵」亞飛安（Fajar Alfian）/亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto）。

繼女單頭號種子山口茜出局後，女雙也出現第1種子提前落馬的戰況，目前世界排名第1的日本組合松本麻佑/永原和可那，今天在第二輪面對世界排名第53韓國組合張藝娜/金慧麟陷入苦戰，首局21：23讓出，第2局一開始日本組合也以2：7落後，但靠著一波7：0攻勢超前比數，不過韓國組合迅速反擊、追平比數，接下來雙方持續拉鋸，比賽後段張藝娜/金慧麟連下4分要回領先，最終21：17爆冷獲勝。

(中時電子報)