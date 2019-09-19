韓國瑜才震怒 寵物店開槍就抓到人 20:402019/09/19 中時電子報 湯萱樂,中國時報、 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今晚8點左右，警方在裕誠路逮捕8名涉嫌開槍的嫌犯，並起獲2把槍，目前將人帶回前鎮分局釐清案情。(柯宗緯攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市前鎮區一家寵物店，17日深夜遭人闖入砸店，今天清晨5點20分左右又被開槍示警，警方晚間在裕誠路逮捕8名涉嫌開槍的嫌犯，並起獲2把槍，目前將人帶回前鎮分局釐清案情，警方尚在現場搜索中。 高雄連日來發生直播主直播處所遭砸並聚眾滋事，寵物店被砸開槍，警方今天指出，全案疑因兩名網紅直播主糾紛引起，警政署見事態嚴重，特指派刑事局長黃明昭南下坐鎮，市長韓國瑜則祭出嚴重警告「再亂就換分局長！再不行就叫局長負責」。 (中時電子報) #寵物店 #警方 #開槍 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵人拜廟韓粉擠爆 宮廟送包粽 02:442019/09/15 政治要聞 想起北農時期的韓國瑜 網喊9字被讚太經典！ 11:362019/09/15 政治 韓國瑜台中固椿宮廟 人氣成最接地氣民調 13:092019/09/15 政治 韓提早30分鐘到 馬英九、韓國瑜上演大擁抱 16:472019/09/15 政治 大陸青年質疑挺郭者 前後一張嘴 19:182019/09/15 政治 馬韓握手相擁 破不合傳言 04:102019/09/16 焦點新聞 韓為何不顧身體 半天狂拜21廟？原來有不得已苦衷 09:372019/09/16 政治 韓國瑜人氣很高！民調不高？黃暐瀚解謎團 17:552019/09/16 政治 郭台銘不滿韓國瑜？趙少康揭密 00:012019/09/19 政治 社論－擁抱國民黨 選票難過半 04:102019/09/19 時論廣場 社會熱門新聞 才點名要砍頭 韓國瑜就下治安第一刀 - 社會 妙齡女走進派出所 二話不說拿刀劃脖子 - 社會 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 韓國瑜才震怒 寵物店開槍就抓到人 - 社會 妻子外遇 綠帽夫做了17次洩憤gg - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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