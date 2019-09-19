高雄市前鎮區一家寵物店，17日深夜遭人闖入砸店，今天清晨5點20分左右又被開槍示警，警方晚間在裕誠路逮捕8名涉嫌開槍的嫌犯，並起獲2把槍，目前將人帶回前鎮分局釐清案情，警方尚在現場搜索中。

高雄連日來發生直播主直播處所遭砸並聚眾滋事，寵物店被砸開槍，警方今天指出，全案疑因兩名網紅直播主糾紛引起，警政署見事態嚴重，特指派刑事局長黃明昭南下坐鎮，市長韓國瑜則祭出嚴重警告「再亂就換分局長！再不行就叫局長負責」。

(中時電子報)