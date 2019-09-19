桃園第一消防大隊19日號召建德國小全校2200師生一起「抗震」。(蔡依珍攝)

桃園第一消防大隊19日號召建德國小全校2200師生一起「抗震」。(蔡依珍攝)

桃園第一消防大隊19日號召建德國小全校2200師生一起「抗震」。(蔡依珍攝)

桃園第一消防大隊19日號召建德國小全校2200師生一起「抗震」。(蔡依珍攝)

921大地震邁入20年，桃園第一消防大隊有別以往只限定部分班級演習，19日號召建德國小全校2200師生一起到操場逃生「抗震」，還結合防震觀念讓學生體驗濃煙中逃生、地震屋中躲藏等7大闖關活動，玩得開心的小學生笑說自己921大地震還沒出生，但會記取經驗，防患未然。

大林分隊長李政諺說，國家防災日將至，同時適逢921震災20周年，期望藉由到校辦理防震防災宣導活動，灌輸防震知識與技能，強化學校師生防災意識，平時也應和家人討論避難逃生動線及震災後集結地點，確認災後聯繫方式，確保自身及家人安全。

大林消防分隊精心策畫7大關卡，「地震避難體驗」讓學童進入地震體驗車感受「站不住腳」的威力，「袋入乾坤」了解防災避難包整備工作，「震當防衛」示範抗震姿勢趴下、掩護、穩住3步驟，「防災小學堂」防災知識問與答，「黑暗迷宮」在火場濃煙中跟著導光索逃生，「妙手回春」學習CPR及AED操作，「即刻救援」實地操作滅火器。

消防員化身大哥哥、大姐姐，以誇張、有趣的舞台劇傳達抗震觀念，再充當關主教導學童防災知識，也和小朋友們玩得不亦樂乎，還有摸彩活動、有獎徵答鼓勵學生參與，成功吸引小朋友目光，舉手搶答氣氛熱絡。

建德國小校長吳明芳說，日本311大地震，釜石國小184位小朋友「零罹難」，歸功於防災教育成功，將防震觀念落實生活中，感謝大林消防分隊透過遊戲方式，讓學童學到防災最新知識，讓孩子多一分準備、少一分災害。

https：／／youtu.be／6wIaWo8iA9o

https：／／youtu.be／c0YjI421Zy4

(中時 )