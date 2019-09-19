范冰冰念粉絲留言哽咽。（圖／翻攝自范冰冰粉絲團微博）

范冰冰13年前和粉絲聚會影片曝光。（圖／翻攝自范冰冰粉絲團微博）

范冰冰曬貓意外洩豪宅內部。（圖／翻攝自范冰冰微博）

本月16日范冰冰過38歲生日，雖無過往大批藝人祝福，粉絲依舊為她送上大禮，昨(18日)她透過「范冰冰粉絲團」微博釋出第一支Vlog，片中她念出粉絲留言，感動處不禁哽咽，而粉絲團也曬出2006年范冰冰生日她為報答粉絲支持，特別開團揪一堆粉絲出遊的紀錄影片，片中的范冰冰十分青澀，像鄰家姊姊般一一個和粉絲合影，對照今年生日近況，令粉絲十分心疼。

范冰冰去年捲逃稅案重創事業，今年中她又宣布和李晨分手，16日她過生日，好友張鈞甯、演員蔡堯與前經紀人楊天真留言祝福。昨她透過粉絲團曬出閱讀影迷朋友送的生日書影片，唸到其中一個粉絲寫下：「有一些東西超越時空，隽刻於每一個愛妳的人的靈魂深處，來自於妳，又歸屬於妳，是妳永遠都不會失去的」，令范冰冰一度哽咽。

范冰冰也坦然表示，雖然先前經歷了大家無法想像的困難和痛苦，但自己沒有變，還是粉絲內心認知的她，「會用我內心裡最大的溫柔善意來面對今後的生活」。而粉絲團今上午PO出范冰冰13年前和粉絲出遊影片，回憶當天大家一起逛了上海植物園，一起唱歌、吃飯，還合唱〈月亮代表我的心〉，范冰冰沒架子更關心了大家的學業工作跟家庭，雖然後來大家一度因各自生活散開，「可當我們知道她落難了，又不約而同的，回到了她的身邊，不在巔峰慕名而來，不在低谷棄如敝履」。

而剛過完生日的范冰冰心情極好，今下午如過去般久違曬出愛貓「小花妹妹」的照片，還有粉絲為她用愛貓照片做的帽子，照片中可見范冰冰豪宅內部樣貌，採宮廷式裝潢，床單跟窗簾都走華麗風格，另外還出現水晶吊燈，相當少女心。

(中時電子報)