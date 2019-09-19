桃園創全國之先，16萬盞路燈全面換裝為智能路燈，預計明年6月30日前完成。（蔡依珍攝）

桃園路燈多採鈉光燈具，電費高昂、燈具壽命短，被動式通報維修更是為民眾詬病，桃園市創全國之先，和遠傳電信及億光電子合作，將全市16.2萬盞傳統路燈換裝為智能路燈，不但亮度提升、電費省7成，智慧化管理更可24小時內完修，預計明年6月前全面完工。

桃園市去年路燈維護預算達3.72億元，包括2.19億元電費和1.53億元維護費，16.2萬盞傳統路燈全面換裝成智能路燈，每年電費可省下1.53億元，養工處將省下的1.53億元電費、結合原本1.53億元維護費，以15年共45.9億元和民間業者合作，全面將桃園路燈更新。

「Smart city, smart lighting！」市長鄭文燦笑說，未來每年電費從2.19億元驟減到6600萬，「台電少賺很多！」市府將省下來的經費建置智慧路燈，總負擔不增不減，但管理效率大幅提高，可即時偵測、遠端遙控、減少維護人力，不但杜絕里長最苦惱的路燈報修問題，路燈故障案件由48小時縮短為24小時完修，夜間照明亮度也提升，每年還減少6萬噸碳排放量，過去非常普遍的「黑牌路燈」問題，也藉此一次納管、全數合法。

16.2萬盞智慧路燈建置費約需14億元，平均壽命6.8億元，15年至少要28億元，還不包括維護費，「桃市府賺到！」鄭文燦透露智能路燈可作為基地台，電信公司看準打造5G環境的商機，願意投入，未來南桃園8.7萬盞由遠傳攜手光寶、北桃園7.5萬盞由億光攜手中華電信，明年6月底前全面換裝完成，接下來14年負責維護營運。

(中時 )