921重建會主委黃榮村表示，遷村要考慮面向多元，並不容易。（土木水利工程學會提供／廖德修傳真）

國家災害防救科技中心主任陳宏宇積極推動防災資訊全民化，讓大眾隨時能使用。（土木水利工程學會提供／廖德修傳真）

921地震20周年回顧舆省思研討會，現場盛況空前。（土木水利工程學會提供／廖德修傳真）

921地震20周年前夕，中國土木水利工程學會於19日、20日於台北科技大學舉辦「921地震二十周年回顧與省思研討會」，共有來自產官學研各界近300人參加，不僅盛況空前，交流互動也相當熱烈。

今（19）日的會議首先由921重建會主委黃榮村（教育部前部長）回顧921重建歷程，共有超過千幢棟集合與學校校舍需要重建；黃榮村整合政府與民間共同投入，且在政府與災民雙重壓力下，戮力完成重建工作。

過程中參與重建人員干冒無法可循的風險，為災民的居所重建而奮鬥。工程師以新的房屋耐震技術，大幅提高重建房屋的耐震能力，以保障災民住的安全。值得一提的是，若災區不適合居住，採用遷村方式重建；但事涉災民就業、生存等社經問題，根據921經驗，可行性其實相當低。

國家災害防救科技中心主任陳宏宇也提出，防災並非優先選項，避災及減災才是正確的認知。我國防災科技進步已進入世界先進之林，絕不遜於日本、美國；例如攸關大台北地區700萬居民安危的山腳斷層，早有模擬機制持續比對。

(中時 )