台北市議員羅智強。（摘自羅智強臉書）

前國民黨主席洪秀柱出征國民黨最艱困的「台南市立委第六選區」，為了強化空軍，洪秀柱特別邀有「國民黨空軍總司令」之稱的台北市議員羅智強，擔任她的「陸軍小步兵」。洪秀柱並特別指定人事發布要有「小強風」，明天上午10點半將在捷運大安站的十字路口，發布人事，並進行街頭演講。

洪秀柱經前國民黨立委陳杰力勸，決定征戰藍營超級艱困區台南市立委第六選區。她表示，原本邀羅智強擔任「空軍總幹事」，羅智強非常樂意，但認為洪秀柱是「小辣椒」，而他是「打不死的小強」，所以，他想擔任的是「陸軍小步兵」，除了當洪秀柱的議題小軍師，更希望能夠到台南輔選，以「步兵精神」，幫洪秀柱在台南走街與街頭演講。以能在台南這綠到出汁的選區，發揮「以小搏大、爭取認同」的功效。

羅智強則表示，他非常欽佩洪秀柱這種不計艱辛，不問個人得失，開疆闢土的勇氣，特別是「大選當前，卻仍在內亂不已的國民黨」，實在應該好好的學學洪秀柱愛黨愛國的行動力。所以，洪秀柱一邀約，他不到半秒就立刻答應。

洪秀柱風趣地說，她告訴羅智強：「我這穿雲箭，第一箭就向你發出！」羅智強回答：「好，一隻穿雲箭，千萬小強來相會！」洪秀柱一聽楞了一下說，總感覺這畫面怪怪的，改成「一隻穿雲箭，打不死的小強來相會」好了。

羅智強表示，他現在正值議會開議期間，以後會選擇在假日南下台南為洪秀柱街頭演講、輔選，希望陪洪秀柱一起創造台南奇蹟，為國民黨打下一席台南立委。

(中時 )