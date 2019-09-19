2位康復患者分享治療過程，並向院長吳志雄、乳房外科主任黃興華獻上花束表示感謝。（許哲瑗攝）

乳癌是台灣女性罹患率第1名，新北市三峽恩主公醫院今年引進「乳癌術中放射治療IORT」技術，患者在腫瘤切除手術中，一併進行放射治療，免去傳統手術復原期長、傷口併發症多的問題，19日上午舉辦成果展並表示，已在8月起購置乳房攝影巡迴車，提供三鶯地區民眾乳癌篩檢、諮詢等服務。

今活動邀請到2位康復患者分享治療過程，並向院長吳志雄、乳房外科主任黃興華獻上花束表示感謝，37歲郭小姐說，去年發現兩側乳房不對稱，一摸還有類似腫瘤的硬塊，經醫院診斷確定罹患乳癌原位癌，因忙於家庭及工作，無法應付過長的手術療程，決定採IORT方式治療，不料術後復原期超短，2周內就能恢復工作。

賈姓患者則說，得知罹癌時彷彿晴天霹靂，對自身、家人都是莫大煎熬，更擔心手術過程繁雜，導致術後生活變調，不料手術當下幾乎無痛也無感，還夢到自己正在逛街，術後4天就可出院返家，自行打理生活，1個月後出國遊玩，同行友人絲毫察覺不出異狀，直呼「謝謝醫生讓我當個美美的病人！」

乳房外科主任黃興華解釋，傳統的乳癌治療方式，需要在切除腫瘤後4至6周內，密集接受25次至39次、每次10至15分鐘的全乳放射線治療，不只對術後體力是一大負擔，奔波在醫院與家的距離更是耗時耗力，不少病患因此罹患憂鬱症，對生活影響甚鉅。

黃興華說，透過「乳癌術中放射治療IORT」，讓患者在切除腫瘤過程中，一併進行放射治療療程，一次性解決所有治療療程，且傷口併發症減少，復原期間較短，雖目前健保尚未給付，手術費用較傳統手術高，但可有效提升乳癌病人術後生活品質。

黃興華表示，不過IORT並非每個乳癌患者都適用，一般來說最適合進行IORT的病人條件，是年齡在45歲以上或不再生育的婦女、腫瘤在3公分以下，同時雌激素受體（ER）為陽性、Her-2為陰性，且腋下淋巴或前哨淋巴未轉移者病人為最適合，因此須與醫師進行相關檢查評估，才能夠確認是否可採用此治療方式。

恩主公醫院院長吳志雄表示，乳癌影響力不容小覷，儘早發現病徵就能掌握更多治療籌碼，考量新北市幅員廣大，尤其三鶯地區交通不便，民眾不方便定期到醫院就診，今年8月起購置乳癌攝影巡迴車，深入衛生所、區公所等據點，提供乳房篩檢、諮詢等服務，同時提升民眾對於乳癌認識。

(中時 )