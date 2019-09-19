妻子搞外遇，丈夫竟然偷東西來洩憤，不但討不回公道把自己送進牢房。北京有名27歲男子，瘋狂盜竊各類快遞，而他盜竊快遞的理由竟然是因為妻子出軌了，以此來洩憤。

(翻攝自看看新聞)

去年9月2日至9月8日期間，他先後到各地超市，偷拿快遞包裹17次，最多一天還整整光顧了5家超市，他偷的物品五花八門，包括衣服、鞋子、書籍、化妝品、食品等等，共計人民幣2391.21元(折合新台幣約11000)

警方獲報後循線找到這名「綠帽賊」。最終他某因盜竊罪，被判處有期徒刑10個月，並處罰金人民幣3000元。

(中時電子報)