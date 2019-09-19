妻子外遇 綠帽夫做了17次洩憤gg 21:062019/09/19 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 妻子搞外遇，丈夫竟然偷東西來洩憤，不但討不回公道把自己送進牢房。北京有名27歲男子，瘋狂盜竊各類快遞，而他盜竊快遞的理由竟然是因為妻子出軌了，以此來洩憤。 (翻攝自看看新聞) 去年9月2日至9月8日期間，他先後到各地超市，偷拿快遞包裹17次，最多一天還整整光顧了5家超市，他偷的物品五花八門，包括衣服、鞋子、書籍、化妝品、食品等等，共計人民幣2391.21元(折合新台幣約11000) 警方獲報後循線找到這名「綠帽賊」。最終他某因盜竊罪，被判處有期徒刑10個月，並處罰金人民幣3000元。 (中時電子報) #綠帽 #偷竊 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 9月6日至9月12日 04:092019/09/15 財經要聞 星座理財(9月16日～9月20日)－金牛座（4月21日～5月21日）按部就班 靈活應變 04:092019/09/15 投資理財 星座理財(9月16日～9月20日)－巨蟹座（6月22日～7月22日）合作契機 值得掌握 04:092019/09/15 投資理財 星座理財(9月16日～9月20日)－水瓶座（1月22日～2月19日）商務買賣 展現專業 04:092019/09/15 投資理財 熟齡族愛網購 注意這17個LINE帳號 22:312019/09/15 社會 陸8月快遞業務量增近三成 收入年增逾二成 23:362019/09/15 財經 國巨 今、明兩年EPS上看17元 04:102019/09/17 證券．權證 《產業》饗賓集團17周年，iEAT添儲值功能續深耕 16:142019/09/17 財經 上市500大報酬指數成分股 新增立積等17檔 18:002019/09/18 財經 全年財測下修 FedEx股價跳水 04:102019/09/19 全球財經 社會熱門新聞 才點名要砍頭 韓國瑜就下治安第一刀 - 社會 妙齡女走進派出所 二話不說拿刀劃脖子 - 社會 韓國瑜才震怒 寵物店開槍就抓到人 - 社會 跟小王共用超快感潤滑液 人妻發生雙重慘劇 - 社會 妻子外遇 綠帽夫做了17次洩憤gg - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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