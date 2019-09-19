桃園市長鄭文燦19日向中央喊話，主張桃園機場第3跑道等基礎建設工程預算，應該納入前瞻計畫二期；另外，向旅客收取每人500元的機場服務費，分配留用在機場的比例也要增加，以改善桃機公司的財務狀況，提升機場服務效率及品質。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦19日向中央喊話，主張桃園機場第3跑道等基礎建設工程預算，應該納入前瞻計畫二期；另外，向旅客收取每人500元的機場服務費，分配留用在機場的比例也要增加，以改善桃機公司的財務狀況，提升機場服務效率及品質。

桃園市國際機場產業發展協會19日在桃園市大園區桃禧航空城酒店舉行成立大會，協會成立宗旨訂為：致力桃園機場及周邊相關產業的發展，優化機場產業經營環境，促進國際機場多元化服務效能。

桃園市長鄭文燦應邀出席成立大會，他在致詞時表示，國際機場是國家進步的象徵，桃園機場內外都有很多靠機場賺錢的單位，除了與航空業有直接關聯的產業，還包括旅遊、餐飲、商場、金融、物流、倉儲等等，構成龐大的機場產業群。目前全球航空業蓬勃發展，機場經濟學前景看好，機場產業能夠賺錢，代表機場營運成功。

鄭文燦同時向中央喊話，中央不能把桃園機場當作搖錢樹，規定桃園機場必須把盈餘上繳民航作業基金，支援全台灣的機場運作，但是桃園機場蓋第3航廈需要1000億元經費，第3跑道也需要1000億元經費，這2項重大建設費用卻要桃園機場公司自籌，把機場公司榨乾了。他個人主張，第3跑道這項基礎建設工程預算，應該納入前瞻計畫第2期，獲得在場來賓全體掌聲贊同。

鄭文燦也指出，向出境旅客收取500元機場服務費，以1年2000萬人次計算，總收入約100億元。這筆錢有一半交給交通部觀光局，用在14個國家風景區，桃園市沒有半個國家風景區，政策上現在又不准新設國家風景區，這筆預算取自於桃園市，但是桃園市拿不到半毛錢，非常地不合理。

鄭文燦說，剩下的一半機場服務費，桃機公司要上繳65％給民航作業基金，真正留下來建設或維護桃機的費用實在很少。這部分預算的分配比例桃機應該要提高，多留一些給桃機公司運用，提升旅客服務品質。

鄭文燦表示，桃園機場旅客人數每年增加約200萬人次，應檢討第3航廈的發包策略，是否先推動衛星廊廳、停機坪等設施建設，提高服務效率。至於航空城計畫土地徵收作業，有99.3％的地主希望配回土地，顯示大部分地主看好航空城計畫，明年4月展開的區段徵收作業應該會很順利，讓桃園機場未來發展內外兼顧，發揮帶動機場產業的最大效益。

(中時 )