SHISHA LOUNGE店裡淨白牆面、明亮的空間、大大的柔軟沙發，營造出居家又舒適氛圍。（SHISHA LOUNGE提供）

年輕帥氣老闆洪翊軒經營的水煙館，把土耳其在地水煙生活引進台灣。（張薷攝）

水煙壺底五顏六色，不止抒壓，更擁有視覺享受，擄獲不少年輕女孩的心。（SHISHA LOUNGE提供）

台灣許多餐酒館多了水菸服務，正統道地的專門菸館卻不多，由年輕帥氣老闆洪翊軒經營的水菸館「SHISHA LOUNGE煙」，不僅聘請來自哈薩克師傅，更把土耳其在地水菸生活引進台灣，獨特的土耳其水煙，味道扎實、餘蘊猶存，給予上班族抒壓的另類選擇。

信義區熱鬧的大街，拐個彎走進靜謐小巷，水煙館內淨白牆面、明亮的空間、大大的柔軟沙發，營造出居家又舒適氛圍，29歲老闆洪翊軒，以前在科技業任管理師，從日本歸國後，和有一樣興趣的日本朋友合夥經營，找來自熱愛水菸的哈薩克師傅，傳授當地獨門調配水菸秘訣。

SHISHA LOUNGE是全台唯一一家引進土耳其水菸的店家，不同於傳統的阿拉伯式金屬管水菸，土耳其水菸外觀現代化，有如俄羅斯風格，造型獨特，純手工木頭製作，搭配細緻雕刻，壺底還有特別的水晶玻璃紋路，軟管則用真皮縫紉製成，高級的質感，是熟客的最愛。

店內菸草主要來自杜拜與美國，有常見的薄荷、檸檬、哈密瓜、芒果等口味，不同種類水果，帶來不同的香味和口感，也可依個人喜好調製混合，呼吸間飄出一股淡淡的水果香。

SHISHA LOUNGE除了引進中東的文化，同時加入台灣在地元素，水菸調配魔法粉末，讓壺底五顏六色，不止抒壓，更擁有視覺享受，擄獲不少年輕女孩的心。店裡也歡迎客人自帶外食，大啖自己想吃的食物，細細品嘗水菸，因此培養了不少忠實顧客。濃郁的異域風情引人駐足，不少外國人也慕名而來，因為在這裡才可以抽到最道地的土耳其水菸。

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