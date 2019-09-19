最新全球金融中心指數揭曉 上海3度蟬聯第5 22:282019/09/19 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「全球金融中心指數」上海連續第三度排在第5。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月19日，英國智庫Z／Yen集團發佈第26期「全球金融中心指數（GFCI 26）」，上海連續第三度排在第5，紐約、倫敦、香港、新加坡分居1至4名。 本期GFCI全球共有100個金融中心進入榜單，前10大金融中心的6至10名依序為東京、北京、杜拜、深圳、雪梨；上海與第4名新加坡僅差距1分。大陸共計有上海、北京、深圳、廣州、青島、成都6個城市進入前100名榜單。 (旺報 ) #香港 #新加坡 #上海 #金融中心 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 李克強：堅定支持經濟全球化 力促貿易投資自由化 15:332019/09/16 財經 惠譽降香港評級 陳德霖：不影響香港集資中心地位 16:052019/09/16 財經 前美駐港總領事：港不應成貿戰籌碼 04:102019/09/17 話題觀察 環時：港動盪滿百日 反思正當其時 09:312019/09/17 兩岸 《香港人權與民主法案》美學者這樣看 15:282019/09/17 兩岸 工商社論》看新加坡的長遠產業政策談國家發展 04:102019/09/18 財經要聞 官媒與超人公知的舌戰 04:102019/09/18 時論廣場 一個台灣人的上海書展緣 04:092019/09/19 兩岸藝文 公民團體號召「中台灣撐香港」28、29日大遊行 12:252019/09/19 政治 全球經濟成長 或降至十年來最低 21:412019/09/19 財經 兩岸熱門新聞 美嚴打赴美產子中心 陸籍老闆遭沒收財產判重刑 - 兩岸 美全方位封殺 華為全球技術崛起或泡湯 - 時政 傳國泰再炒10人 港龍空姐刪批警文仍被解雇 - 兩岸 加商出口陸軍事技術遭美起訴 漢翔須警惕F-16V重蹈IDF覆轍 - 兩岸 - 旺報 華為5G技術領先全球？美專家：那是政治宣傳 - 時政 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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