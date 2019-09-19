9月19日，英國智庫Z／Yen集團發佈第26期「全球金融中心指數（GFCI 26）」，上海連續第三度排在第5，紐約、倫敦、香港、新加坡分居1至4名。

本期GFCI全球共有100個金融中心進入榜單，前10大金融中心的6至10名依序為東京、北京、杜拜、深圳、雪梨；上海與第4名新加坡僅差距1分。大陸共計有上海、北京、深圳、廣州、青島、成都6個城市進入前100名榜單。

(旺報 )