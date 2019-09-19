陳明文等多位民進黨立委今天開記者會，要求把老農津貼每月補助從 7256元調高到8000元。韓國瑜國政顧問團表示，綠委要求選前加碼是政策買票；韓國瑜若當選總統，國政團擘劃照顧老農及農民所提供的保障，將透過金融操作配合長照政策，會比目前發給7256元、綠委要求的8000元，甚至10000元更高的金額保障。

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕說，民進黨為了大選，持續進行政策買票，包括提高老農津貼、長照津貼等，若民進黨認為該作，為何不早點作？

她說，韓國政團對農業未來擘劃的立場，有兩個目標原則：第一，農民福利政策與退休老農家庭的社會照顧方面，現在政府做得還不夠，老年農民福利津貼（老農年金）或退休金，透過優惠存款、保險基金的金融操作，配合政府長照政策，一定要讓每個老農都能有比現在更高的金額保障。

第二：老農津貼或其他農民保險、退休金等等「社福預算」，必須與「農業預算」脫鉤。讓540億元，逐年回歸正常使用，照顧青年農民，發展台灣農業。

黃曼昕說，國政團總召張善政已要求各小組，在9月底前提出政策，包括農業政策在內，自10月起將逐一向外界說明清楚各項政策內容。

(中時 )