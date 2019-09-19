揭發美國政府秘密監控計畫的「吹哨者」史諾登近日表達希望獲得法國庇護，他2013年曾提出庇護要求，但被拒絕。法國外交部長勒德里安今天說，目前沒理由改變觀點。

史諾登（Edward Snowden）曾是美國國家安全局包商雇員，2013年揭露美國政府的大規模監控通訊及網路計畫，他為了避免追緝而離開美國，暫居俄羅斯至今6年。

他近日接受法國France Inter電台訪問時說，很希望獲得法國庇護；還說，「整件事之中最悲哀的是，一個美國吹哨者唯一可以說話的地方不在歐洲，而是這裡（指俄羅斯）」。

史諾登2013年曾向法國申請政治庇護，當時總統歐蘭德（Francois Hollande）未同意給予庇護。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天接受CNews頻道訪問時回應，目前這只是透過媒體發出的要求，但法國「沒有理由改變觀點」，意思是再度拒絕史諾登。

勒德里安說，史諾登2013年向法國和其他國家申請庇護，當時法國評估不太恰當，目前仍不認為在政治觀點或法理上會有所改變。

史諾登在俄羅斯的居留效期是到2020年。他近日出版新書「永久檔案」（Permanent Record），在美、法、德、英、台灣等地上市。（編輯：郭中翰）1080919

(中央社)