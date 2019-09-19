美國一名男子每個禮拜有固定買彩券的習慣，每次購買彩券前，妻子都會對他說「祝你好運！買張會中獎的彩券吧」,卻從未如願以償。孰料此次妻子忘記祝福，他卻反受上帝眷顧，一人獨得獨得460萬美元(約新台幣1.4億元)的頭彩獎金。

根據福斯新聞(Fox News)報導, 這位受到眷顧的男子名叫麥唐納(Stu MacDonald)，家住在俄勒岡州，他先前曾兩度戰勝癌症病魔。9月7日，他在瓦格納購物中心（ Wagner Mall）艾西利咖啡（Ashley' s Cafe）買了一張「百萬樂透」彩券，幸運獨得頭獎。艾西利咖啡的經理泰茲拉（Tezra Kong）表示，「我們得知顧客中獎很興奮，也對團隊賣出頭獎彩券感到欣慰，恭喜得主，部份賣家紅利將回饋給餐館賓客。」

麥唐納選擇一次領取獎金，可得約230萬美元，稅後實領156萬元（約新台幣4800萬元）。而開出頭獎的艾西利咖啡廳，也能領取1%的賣家紅利，相當於4.6萬美元。

樂透公司表示，麥唐納不願透露個人資訊及接受新聞採訪，僅透過聲明表達感謝之情：「我真的是一個非常幸運的人。我撐過兩次癌症，而我現在還在這裡，這實在是太神奇了。」樂透公司在新聞通告中未透露麥唐納曾患何種癌症。

CNN報導稱，要贏得「百萬樂透」機率，平均是三億分之一。《每日郵報》則指出，成為美國總統的機率還更大一些。

(中時 )