會中選出古素琴為首任理事長，現場由籌備會主席詹成吉，將成立協會的資料交給古素琴，桃園市長鄭文燦應邀出席見證。（陳麒全攝）

首任理事長古素琴表示，協會將致力整合旅遊觀光產業、機場發展的相關學者和業者來凝聚各方力量，建構一個產、官、學交流學術和產業經驗，推動機場經濟學。（陳麒全攝）

為促進桃園國際機場以及觀光產業發展為宗旨的「桃園市國際機場產業發展協會」，19日傍晚在桃禧航空城酒店舉行成立大會，會中選出古素琴為首任理事長，現場由籌備會主席詹成吉，將成立協會的資料交給古素琴，桃園市長鄭文燦應邀出席見證。

桃園市國際機場產業發展協會表示，今年初以旅遊觀光產業及機場發展的相關學者和業者，討論後認為產、學界應該協力開創國際機場產業發展之契機，經過將近10個月的籌備，決定成立桃園市國際機場產業發展協會（International Airport Business Development Association ），並於9月19日下午5時在桃禧航空城酒店舉行成立大會，會中由會員投票選出采盟免稅店董事長古素琴為首任理事長，昇恆昌副董事長吳秀光為副理事長，義美吉盛公司總經理詹成吉擔任常務理事。

首任理事長古素琴表示，協會將致力整合旅遊觀光產業、機場發展的相關學者和業者來凝聚各方力量，建構一個產、官、學交流學術和產業經驗，共享成果的非營利機構；協會也將是國際性、政策性和實質性公共政策及產業發展的平台與組織。

古素琴進一步的指出，今後也將著重在國際性的產業競爭策略分析，全國性的公共政策研究探討，以及機場相關產業發展之推動執行，終極目標更要做到公共政策，學術研究與產業發展緊密結合，無縫接軌，大力推動旅遊觀光產業及全國國際機場之產業發展。

協會舉出國際組織SKYTRAX Airport 評比9項指標中Immigration Service、Wayfinding ＆ Signage、Arrival、Departure、Transfer、Terminal Comfort、Terminal Facilities、Shopping Facilities、Food ＆ Beverage裡，後面4項幾乎都涉及目前的產業服務。

對於未來要如何結合民間企業、機場各單位、政府及學術機構，透過雙向溝通平台，研究商業制度、發展模式及國際機場相關產業公共政策議題，協助與改進各項產業發展與行銷策略，優化機場產業發展的經營環境，促進國際機場的多元服務效能，提昇我國機場的整體服務品質及國際競爭力，打造成對旅客及業者的友善機場屬當務之急。

(中時 )