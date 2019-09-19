華為副董事長胡厚昆在上海技術論壇發表主題演說

在美國政府推出一系列限制華為的措施後，知名美國企業似乎已經明白，美中並非只是關稅與貿易逆差之類的衝突，未來兩國在區域戰略與技術競爭將延長為世代戰線。在最新5G技術號稱領跑全球的華為昨日舉辦的一場全球科技論壇上，重量級美企幾乎全數缺席，顯示這些美國頂尖企業已深刻體認到，以限制華為做為代表事件的美中科技競爭將長期存在，因此來勢必被迫逐步解除與華為的合作關係。

18日這場由華為在上海世博會展中心舉行的年度例行活動中，做為全球5G技術主要領導者的身份，華為宣佈要在5年間投資15億美元建立人工智慧生態系統。但是由於過去曾與華為有密切合作關係的美國大廠卻全數都缺席，讓華為的全球論壇成了自拉自唱的獨角戲。

華為副董事長胡厚昆在上海全球技術論壇上發表主題演說，但其主要的美國網路技術合作夥伴卻全數缺席。（圖／路透）

據《多維新聞》報導，華為副董事長胡厚昆在論壇上首次全面闡述了華為的整體計算戰略，此一戰略包括架構創新、全場景處理器投資、有所不為的商業策略、構建開放生態等4個方面佈局。同時在2015年發佈的沃土計畫將持續升級將開發者規模擴大到500萬人，讓全球合作夥伴開發應用程式與解決方案。

韓媒《朝鮮日報》報導稱，此次活動是華為邀請全世界加盟新技術的年度例行活動，胡厚昆的演講中13次提到合作夥伴，強調「開放與合作」，被認為是呼籲打破美國對其的制裁。可惜的是，這次活動受美國制裁華為、對大陸施壓的餘波明顯，微軟、英特爾、西部資料等去年出席該活動的主要美國企業都缺席了此次活動。

報導引述論壇現場IT領域相關人士的話說，引領世界IT業界發展的主要美國企業全數缺席，中國大陸一些不知名企業替代了相應的位置，在此情勢下，華為的全球技術崛起戰略可能面臨泡湯的危機，成為只有中國大陸企業自己的活動。

與此同時，《華爾街日報》也報導，一個由企業、政府與專家建立的全球貿易組織，主要針對電腦網路安全性漏洞及分享相關資訊的網路安全論壇「應急事件及安全團隊論壇」(The Forum of Incident Response and Security Teams，縮寫FIRST)，在近日也宣佈，由於美國對中國大陸電信業巨頭華為公司技術出口限制規則發生改變，在獲得法律諮詢後，該論壇已經暫停華為公司的會員資格。

該組織稱，在郵寄清單、工作組和成員之間共用的一些資訊將符合美國的規定，在恢復華為會員資格問題上，該組織將與美國官方密切合作。此一措拖實際上將華為排除在全球有關網路安全的資訊分享與討論之外，勢必阻礙華為修補自身系統漏洞的能力。

(中時電子報)