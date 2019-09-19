國民黨總統參選人韓國瑜今提出「全民長照險」制度，盼解決財源不穩定問題。衛福部部長陳時中今晚8時親上火線，表示保險制的推動等同將這一代民眾的負擔，強行加注於下一代，現行立場仍以維持稅金制為主，未來再視社會狀況，研議下一步的行動。

面對人口老化的社會，若推動保險制，對年輕人的負擔恐加重。陳時中表示，衛福部傾向於用這一代的資源，解決這一代人的問題。現今社會不強調養兒防老，而是自立生活，不能不夠錢用，就從下一代人的口袋拿。

陳時中表示，依據韓國瑜所建議的保險金比例，以一份90元的便當為例，民眾、雇主各負擔90元、政府120元。若全台2300萬人都繳費，一年可獲830億元預算。然而，若單看23萬名聘僱外籍看護的家庭，一年需耗費690億；住機構的10萬民眾，則需耗費360億。兩者加起來，一年就需1000多億經費，單靠830億預算，難以達到照顧所有人的目標。

面對韓國瑜的建議，陳時中認為無法用「一個便當」解決，如此的言論等同「畫大餅、說好聽話」。衛福部現行採取的稅金制，雖不如保險制般，可在短時間內取得許多經費，但陳時中仍有信心持續提升長照服務的涵蓋率。他強調，年底達到60％的涵蓋率不是難事。保險制與稅金制各有利弊，重點在於實施的配套如何。

為照顧民眾的需要，衛福部目前正與勞動部研議擴大外籍看護工喘息服務的使用條件。另一方面，衛福部明日將公布新補助措施，針對身障機構，提供每床每月6000元的補助、身障日照機構，則每人每月補助3600元，盼減輕經營壓力，進而提升機構的照顧品質。

(中時 )