陸股三大指數19日集體拉升，滬指逼近3,000點，創業板重返1,700點上方，截至收盤，滬指收報2,999.28點，漲0.46 ％；深成指收報9,852.20點，漲1.01％；創業板收報1,705.60點，漲1.57％。科創板幾乎全線飄紅，鉑力特漲逾8％領漲。

類股方面方面，上海本地股尾盤直線拉升，午後白酒、華為、5G、，氟化工等概念股漲幅居前；半導體、光刻膠、旅遊等類股領漲兩市；電競、黃金、機場保險等類股跌幅居前，石油股今日明顯回調。北上資金今日全天淨流入超過人民幣30億元。

(工商 )

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