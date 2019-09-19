陸股三大指數收漲 滬指逼近3,000點 22:472019/09/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數19日集體拉升，滬指逼近3,000點，創業板重返1,700點上方，截至收盤，滬指收報2,999.28點，漲0.46 ％；深成指收報9,852.20點，漲1.01％；創業板收報1,705.60點，漲1.57％。科創板幾乎全線飄紅，鉑力特漲逾8％領漲。 類股方面方面，上海本地股尾盤直線拉升，午後白酒、華為、5G、，氟化工等概念股漲幅居前；半導體、光刻膠、旅遊等類股領漲兩市；電競、黃金、機場保險等類股跌幅居前，石油股今日明顯回調。北上資金今日全天淨流入超過人民幣30億元。 (工商 ) #類股 #指數 #陸股 #創業板 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球央行貨幣寬鬆 陸股債吸引力大增 23:372019/09/15 財經 近10年中秋節後 陸股步步高 04:102019/09/16 焦點新聞 產業轉型助攻 經濟回穩 陸股後市看旺 04:102019/09/16 投資理財 《證交所》「股市期權策略指數」預計12月上線 11:252019/09/16 財經 「股市期權策略指數」 預計12月正式上線 13:532019/09/16 財經 期交所與臺指公司攜手 實現金融創新 19:192019/09/16 財經 陸港觀盤－陸股可望重回慢牛趨勢 04:102019/09/17 全球財經 利多政策頻出籠 陸股後市樂觀 04:102019/09/19 投資理財 陸股19日早盤沖高回跌 創指漲0.75％ 11:552019/09/19 財經 陸股三大指數收漲 滬指逼近3,000點 15:302019/09/19 財經 兩岸熱門新聞 美嚴打赴美產子中心 陸籍老闆遭沒收財產判重刑 - 兩岸 美全方位封殺 華為全球技術崛起或泡湯 - 時政 傳國泰再炒10人 港龍空姐刪批警文仍被解雇 - 兩岸 加商出口陸軍事技術遭美起訴 漢翔須警惕F-16V重蹈IDF覆轍 - 兩岸 - 旺報 奧運落選賽角逐24支隊伍出爐：大陸男籃入列 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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