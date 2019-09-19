俄羅斯攻擊潛艦未來將配備潛射型鋯石超音速飛彈3M22 「鋯石」(Tsirkon)飛彈，能夠以極快的速度攻擊陸地與海上目標，這種能力將形成新的戰略優勢，相對的，美國目前沒有此類武器。

海軍情報網(Navy Recognition)報導，鋯石飛彈可能是當代速度最快的巡弋飛彈，它能以8馬赫的速度飛行，估計甚至更高。相比之下，美國海軍所攜帶的戰斧巡弋飛彈飛行速度僅有0.75馬赫，兩者性能差距極大。

俄國對大型攻艦飛彈的發展比美國要早，而且一直都追求超音速，在冷戰期間裡，蘇聯專注發展衝壓發動機的大型超音速飛彈，以攻擊海上艦艇為主，尤其是美國海軍強大的航空母艦。直到2014年敘利亞衝突與反恐戰爭後，俄羅斯才開始大量使用類似美國戰斧飛彈的次音速攻擊飛彈，也就是3M-54「口徑」(Kalibr)飛彈，作為一種遠程外科手術式精準打擊武器。

不過，俄國也沒有荒廢超音速飛彈的研發，比如與印度合作發展，以PJ-10「布拉莫斯」(BrahMos)超音速反艦飛彈，速度可到4馬赫，已完成艦射型、潛射型與高射型，並且在量產中。

布拉莫斯飛彈與布拉莫斯2型飛彈，兩者外觀差距很大。布拉莫斯飛彈4馬赫，布拉莫斯2型達到8馬赫，布拉莫斯2型可視為鋯石飛彈的印度版本。(圖/印度海軍)

比「布拉莫斯」還要快的就是鋯石飛彈，印度也有參與合作，稱為「布拉莫斯2型」，關於它，目前尚未看到實際成品，僅有模型公開而已，不過俄國的新聞多次報導過鋯石飛彈的研發進度，今年3月份，俄國媒體報導，鋯石飛彈的潛射型將於明年首次試射，由最新的核動力巡弋飛彈潛艇K-561「喀山號」做為試射平台，該艦已配備亞音速和超音速飛彈。

6月底，俄羅斯總統普丁參與在日本大阪舉行的G20峰會期間，曾說過俄國可以出售高超音速飛，預示已經研發成熟。美國一直在研究類似的技術，但目前還沒有服役的武器。

K-561喀山號潛艦，是俄國「855計畫」亞森級(Yasen-M)多用途攻擊潛艦的2號艦，與一號艦「北德文斯克號」(Severodvinsk)相比，喀山號的輔助系統有相當大的改進，這與兩艘潛艦的製造時間落差很大有關，北德文斯克號是在1993年蘇聯解體後開始建造，2010年才完工；但是「喀山號」於2009興建，2017年完工，兩艘同型艦的時代差達到16年。

(中時電子報)