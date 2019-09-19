2019高雄海碩男子網球公開賽，單打地主僅存的唯一希望莊吉生，晚間面對澳洲選手波爾特（Alex Bolt），第三盤在5：4聽牌下，於自己邁向勝利的發球局遭到破發，最後進入搶七局，又在6：5出現賽末點時被對手連得3分翻盤，經過約2個半小時苦戰，莊吉生5：7、6：4、6：7（6：8）落敗，個人連續4屆海碩盃單打止於16強。

賽後莊吉生說：「今天打起來真的蠻辛苦的，原本距離勝利只差1分，對手今天發球發揮得很好，常常透過發球挺過危機，也是我們最近3次交手以來對手表現最好的一次。」

莊吉生補充，無法晉級真的很可惜，「我在這裡想要成績打好一點，賽前也沒多想自己在海碩盃還沒打進過8強，是大家提醒了我才知道。每站比賽有它的壓力，只是我在家鄉壓力更多一點，畢竟在台灣的職業網球賽一年就兩站，真的很想打久一點。」

澳洲男網選手波爾特(見圖)救回賽末點，打碎莊吉生的8強夢。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

莊吉生目前單打世界排名第132，對首波爾特則是144名，今天交手之前莊吉生握有對戰2連勝氣勢，首盤雙方一路互保發球局，關鍵第12局經過兩次「丟士」後莊吉生遭到破發，也讓出第一盤；次盤兩人也是持續在自己的發球局堅持下來，第8局莊吉生更是救下2個破發點保發，第9局趁勢破了波爾特發球局，並於第10局保發、追平盤數。

決勝第三盤，莊吉生在第3局率先破發，第10局只要穩穩保發就能突破個人在海碩單打的最佳名次，可惜第1個破發點就被波爾特破發追平局數，接下來兩人互保，進入搶七局決一勝負，莊吉生先4：2領先，隨後波爾特連搶3分超前，跟著莊吉生連下2分獲得賽末點，卻又一次和勝利女神擦身而過，先輩波爾特6：6追平，接著波爾特靠「愛司球」拿到賽末點，下一分莊吉生發球，第一發沒進、第二發對手成功回發，莊吉生回擊出界宣告比賽結束，未能留住勝利讓他相當懊惱地蹲在場上，難以平復失落的心情。

大約晚間9點開打的今日最後一場男雙賽事，地主搭檔曾俊欣/吳東霖6：4、7：6（8：6）打退印度組合巴拉吉（N. Sriram Balaji）/維德漢（Vishnu Vardhan），闖進8強，賽後曾俊欣、吳東霖都說賽前有請教雙打經驗豐富的前輩謝政鵬，知道對手發球出色，比賽中努力做好接發，給對手壓力。

(中時電子報)