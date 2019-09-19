現行長照制度，以遺贈稅、菸酒稅作為主要財源，因收入不穩，未來恐面臨捉襟見肘的情況。《長照服務法》上路2年多，已到了檢討財源的時機，國民黨總統參選人韓國瑜今提出「全民長照險」制度，盼提供長遠的服務。學者專家認為，長照財源的轉型是未來必經之路，保險制是解方之一，但仍需進行周全規劃。

國民黨執政時期，政府提出保險制概念，歷經數年的準備，只差臨門一腳便可實施。隨著政黨輪替，蔡總統推出長照2.0，並成立長照服務發展基金，改以遺贈稅、菸酒稅、菸捐、房地合一稅作為長照財源。然而國人吸菸率不斷下降，菸稅的挹注減少，加上遺贈稅亦是不穩定來源之一，引發各界擔憂。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，我國目前採取的是稅金制。對比保險制，各有利弊。稅金制的好處在於行政成本低，各地方可自行核銷，卻有來源不穩定的問題；保險制的行政成本高，可能需另外成立保險局，民眾亦可能覺得自己用不到而不想繳錢，卻可專款專用，依照所得調整費率，財源穩定的同時，機動性也高。

陽明大學衛生福利研究所教授李玉春表示，日本、韓國曾採用社會福利的方式作為長照財源，最終無法撐下去，只能轉為保險制。《長照服務法》已上路2年多，政府是時候檢討財源問題，若不推動保險制，則應提出其他可長可久的做法。

黎世宏表示，採取保險制是長照財源轉型的正確方法。實施以前，需先針對「幾歲開始收」、「比例調配」、「20幾萬的外籍看護是否納入」等問題進行全盤規劃，切勿匆匆上路。李玉春則建議，未來可比照健保，建立特約機制，以利長照機構服務品質的把關。

(中時 )