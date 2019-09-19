林姓男子17日凌晨4點跑到東大門夜市砸店，並在店內喝起了啤酒，渾身酒氣的他被逮時還大聲啷朗表示，「店我朋友的，我肚子餓來吃東西」。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

東大門夜市驚傳裸男砸店！花蓮東大門夜市知名燒烤店17日凌晨遭到裸男闖入，並砸毀店內4個上鎖的冰箱，而闖禍的林姓男子就在店內拿起冰箱裡的啤酒大口喝了起來。路人見狀報警，林男被逮時竟大聲啷朗直說老闆我朋友。燒烤店老闆高大俠得知後非常生氣，直喊「我沒這種朋友」，一定會追究到底。

17日凌晨4時左右，警方接獲民眾報案指出，東大門夜市出現一名全身赤裸的男子砸店，警方到場後發現30多歲的林姓男子渾身酒氣的在高大俠燒烤店中翻箱倒櫃，不僅砸毀冰箱，還將電源拔除。警方隨即將林男上銬帶走。

林男接受警方偵訊時答非所問，一直聲稱自己與高大俠為好友，自己只是肚子餓所以跑到店內雜冰櫃找東西吃而已。據了解，林男與高大俠大學時期就相識，但林男過去也曾在外消費卻大報高大俠名號，企圖賒帳。

高大俠聽聞林男說法後十分憤怒表示，「我沒有這種朋友」，店內10多萬石材全都腐臭，冰箱和一些器具也遭到毀損，中秋連假檔期生意直接泡湯，造成工作上極大困擾，一定會追究到底。

東大門夜市因採開放式攤位，打烊後攤家設備與器具安全只能依賴警方加強巡邏。高大俠也懇請警方日後針對夜市區域強化巡視，也強調當日已經打烊才遇到林男砸店，過去從來不曾發生類似事件，希望藉著警方努力，杜絕荒唐砸店行徑，保護攤家財產。

(中時 )