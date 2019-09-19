繼北美台裔教授林環牆發表「蔡英文博士論文與證書的真偽」調查報告後，牛津大學經濟史博士徐永泰也兩度赴倫敦政經學院（LSE）查閱蔡的論文。網路節目主持人彭文正今稱要讓蔡英文2槍斃命，指兩學者林環牆、徐永泰都證實蔡的論文沒有口試主考官的簽名頁，有待校方解釋。

被質疑論文沒有主考官的簽名與日期？蔡英文今天回應說，「這個是35年前的論文，當時的作法有他們的作法」「我們處理論文都按照當時的規定在處理，現在也很多人都沒有否認有論文這件事情不是嗎？」

彭文正還找到一些疑點，蔡英文全部的論文共401頁，391頁有編碼，卻多了10頁未編碼。徐永泰報告說，論文第一章還缺6頁，但並沒有解釋原因。另外也發現錯誤的部分甚至是用手寫改錯，還有蔡的英國論文是使用美式拼音。

彭文正還質疑說，恐怖現象發生了！1984年的論文怎會出現電腦打字呢？這個論文的334頁據徐博士觀察，都使用軟體排版，正論文的334頁，就是電腦排版打字才會出現的左邊對齊的、右邊對齊。而沒有用軟體排版的有33頁，徐永泰對此說，可能是用電動打字機打的，沒有用電腦排版，電動打字機是沒有辦法調整左右間距讓字對齊。

彭文正在《政經關不了》點出，徐永泰指蔡的整篇論文90%的打字是左邊對齊、右邊對齊，10%是用一般打字機打的。左右對齊的打法，是1984年的打字機辦得到的嗎？這有待專家查證。究竟334頁是打字機還是電腦處理的呢？彭文正到維基百科找到答案，說明這種左右對齊的打法，是1990年初發明的，那蔡英文1984年的畢業論文，是如何獨家取得1990初的新科技，請蔡英文對此作出回應。

(中時電子報)