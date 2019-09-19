布萊德彼特3年前與前妻安潔莉納裘莉傳出婚變，隔年開始進入《星際救援》製作與拍攝期，擔任監製與主演的小布把對於親密關係的不確定感，透過他飾演的太空人「羅伊」與麗芙泰勒的前妻角色，渲染出疏離的脆弱，即使人在星際旅程裡，仍不斷地思索在地球時這段因為疏離而破裂的關係。如今婚變3周年，電影恰巧在此時即將上映，布萊德彼特表示：「羅伊這個角色就是『不是善於與別人連結的人』。」

他說：「電影裡，羅伊開始有意識到他和周邊的人溝通出現了困難，此時他得知他爸爸可能還活著，所以我和導演討論的是他的脆弱。什麼是脆弱？什麼是一個人的能力？這個能力是從何而來？結論是我們努力想得到的，也就是我們的能力，其實是來自我們的脆弱。」

布萊德彼特。（双喜提供）

他在電影中企圖在外太空尋找下落不明的父親（湯米李瓊斯飾演），穿著全套太空裝潛入火星地表下的湖泊。地球上的他也因星際旅程思索親密關係裡孤單與疏離感，既挑戰體力也挑戰演技。小布說道：「在發生危險時，他在高塔上或是在外太空就很有能力，但是要跟別人親密一點，他就有困難了！」身兼編劇，同時也是布萊德彼特多年好友的導演詹姆士葛雷，也說小布這次的角色很明顯「內心有個破洞需要被填補，而他卻難以言喻」，葛雷也認為：「所以這部片的重點就是要填補這個破洞，描述他的孤獨、他的形單影隻、他空有許多資訊卻無法跟別人溝通。」

麗芙泰勒。（双喜提供）

拍攝上選用膠捲拍攝營造質感，更透過實景拍攝，不過度依賴合成特效。為了營造火星上類似3D列印建材建造出來的太空站，劇組更找到一座無人使用的發電廠，利用燈光照明營造火星地底有水氣所帶來的潮濕感，甚至讓小布穿著太空衣，在火星的地下湖泊裡游泳。導演補充：「我們的太空裝還加裝了真正在太空中使用的降溫系統，免得演員們覺得悶熱到快死掉了。」電影20日在台上映。

(中時 )