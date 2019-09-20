當郭棄選之後，台北市長柯文哲與前立法院長王金平的處境尷尬。如今柯文哲不再講「草包與菜包」的無奈了，他開始訴諸國會藍綠不過半的正當性。

柯文哲證實，他所創立的民眾黨，34席不分區立委會提好提滿，而在區域方面至少要提10人（才能提不分區名單）。

只是，民眾黨提出的名單仍不亮眼，在單一選區恐難有突圍空間。不過，在部分都會選區且具知名度的參選者，仍有「不讓某人當選」的攪局實力。

回首近兩個月的郭柯王聯盟，一路走來跌跌撞撞，到最後幾乎是一場空。未來，郭柯在立委選舉的合作程度仍待觀察，但不可諱言的是，柯8月6日組黨以來，加上連番失言，已讓他人氣急落，未來能否搶占國會關鍵少數席次，目前看來還有得拚。

面對郭柯同盟走到這個地步，民進黨新系議員梁文傑也在臉書狠酸「《奧德賽》講到有一種人首鳥身的女妖，會用歌聲迷惑水手讓船觸礁。郭台銘是沒被迷惑的奧德賽斯，柯文哲是迷惑失敗的女妖。」

即使柯文哲繼續重彈兩黨初選的荒謬，仍難敵總統大選回歸藍綠對決的現實，在母雞帶小雞立委選舉效應下，他能否與郭密切合作，可能比酸藍綠兩黨更為實際。

而至於在王金平的部分，14日深夜，王金平官網上傳品嘗月餅的影片，當中月餅內還夾了一張「中秋起笑」字條。親王人士解讀，這一方面是回應郭台銘的「中秋起義」，同時也取其台語諧音「起肖」幽默反諷，展現其目前心境豁然開朗。

國民黨地方派系出身的王金平，擁有郭台銘與柯文哲所沒有的地方基層實力，與郭柯結合具選票將有互補之效，因此「郭柯王」結盟，一度被視為足以威脅藍綠兩大黨參選人的最強組合。

不過，歷經過去這段時間的磨合，王金平在這個同盟中，已有遭到邊緣化的危機。王金平的「中秋起笑」，是否另有其他意涵，可能只有他最清楚了。

時間回到中秋前夕，柯幕僚蔡壁如與郭陣營發言人蔡沁瑜一同前往中選會「了解連署流程」，而當王金平祕書林思慧出現時，看得出來她非常匆忙，也有點緊張，實際上她並未被賦予發言權。在3人接受記者聯訪時，林思慧只待了一下，隨後接到王金平電話就離開現場了，回應媒體的內容都由蔡壁如和蔡沁瑜主導。王辦也說，他們不知道這個消息是如何透露給媒體。

蔡沁瑜說，「他們那邊可能也想要了解吧」，臨時通知王辦其實就是暗示王金平不是合作對象。

對郭陣營來說，柯文哲擁全國性的柯粉票，但王金平方面，在地方人馬陸續倒向韓國瑜之後，泛藍不可能靠攏王的情況下，郭營對王的實力仍有疑慮。

(中時電子報)