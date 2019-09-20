上季拿到聯盟戰績第1的公鹿，新球季即將擁有罕見的雙胞胎兄弟內線組合，也就是布魯克羅培茲與羅賓羅培茲將會共同捍衛公鹿禁區，沒想到布魯克羅培茲竟在接受公鹿官網訪問時打趣表示，自己很有可能每周就跟自己弟弟打1次架！

「我已經告訴公鹿總教練布登豪瑟了，我想跟他傳達出來的訊息是，布登豪瑟你必須意識到，我跟弟弟羅賓有可能在訓練時打了起來，可能每周就打1次，我的經紀人也支持我，」布魯克羅培茲說，「你們不是把我們拉開，就是看我們打。」

想也知道布魯克羅培茲這番話是在開玩笑，只是展現這對雙胞胎兄弟之間感情有多深厚，畢竟布魯克羅培茲今年夏天才跟公鹿完成4年5200萬美元續約，隨即迎來公鹿也用2年980萬美元從公牛挖來羅賓羅培茲，雙胞胎兄弟正式聯手。

其實不只布魯克羅培茲愛開這種玩笑，羅賓羅培茲更是搞笑高手，還擁有「吉祥物殺手」的封號，因為他只要去到客場，幾乎都跟對方吉祥物大打出手，製造不少「笑果」，但他在場上球風凶悍，跟布魯克羅培茲的聯手勢必威嚇力十足。

(中時電子報)