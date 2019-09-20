正當印度火如荼趕製首艘國產航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）之際，竟傳艦上重要電腦設備遭竊！據印媒報導，正停泊於科欽造船廠建造中的維克蘭特號，四台電腦被拆開，其中電腦內的硬碟、記憶體及處理器等設備不翼而飛。維克蘭特尚未服役即傳出遭竊醜聞，引起印度軍方高度關注。

據印媒《今日印度》（India Today）18日報導，接獲科欽造船廠報案後，喀拉拉邦警察局已經成立特別調查組調查此案，警方表示將會嚴肅看待此事，絕對不會放過任何一個涉案的人，但否認此案為安全性漏洞。

航母的安全由印度中央工業安全部隊（CISF）負責，但只限於海上襲擊，被盜竊的航母內部則配備了私人保全人員。

報導援引消息人士指出，這起盜竊事件可能出於內部人員所為，被盜物品體積小，也容易攜帶。據調查人員透露，航母內部沒有配備監控攝像，也沒有安裝監測感測器。

不過根據印度Livemint網站報導，一名知情人士透露，被盜走的硬碟包含對國家安全至關重要的敏感訊息。根據該網報導，印度內政部長也表示，此竊盜案是出於「內部因素，恐為內部人員所為」。

「維克蘭特」號早在2006年就開始建造，但建造進度卻遭一再拖延，2015年正式下水後仍持續建造工程，計畫於2021年完工交付，預計2023年開始服役。

「維克蘭特」號航母重達4萬噸，長260米、寬60米，由4台GE LM2500+燃氣輪機提供航母及武器系統動力，並有飛行滑躍甲板，預定會有29架艦載機和10架直升機。而第二艘印度國產航母仍在規劃階段，將會以「維克蘭特」號為藍本打造，但噸位將達6.5萬噸，並改用彈射起飛，而不是滑躍起飛的方式。

(中時電子報)