《ESPN》找來自家記者和專欄作家，評選自從2010年至今，最偉大的NBA比賽前5名，結果由2013年總冠軍賽熱火對決馬刺的第6戰搶下首位，因為那場比賽不僅展現雷艾倫三分神射功力，更讓馬刺明明快要到手的總冠軍飛了！

為何這場比賽能被《ESPN》選為近10年來最佳戰役？理由是當時馬刺取得3比2聽牌，打到正規賽讀秒階段還處領先，沒想到雷艾倫卻在最後5.2秒投進致命追平三分球，也把比賽逼入延長，熱火順勢以103比100獲勝，隨後贏下G7奪冠。

至於排名第2的是2016年總冠軍賽G7，畢竟當時騎士從1比3絕對落後，不可思議連贏3場拿下隊史首冠，詹姆斯當屬最大逆轉功臣；排在第3則是2016年西區冠軍賽G6，克雷湯普生投進打破季後賽紀錄的11顆三分球，助勇士險勝雷霆。

排名第4的是2011年總冠軍賽G2，當時獨行俠一度落後到15分，卻在短短7分鐘內逆轉成功，也把總冠軍賽扳成1平，最後以4比2淘汰熱火摘冠；排在第5的是2016年4月13日布萊恩退役賽，布萊恩單場狂掃60分，幫助湖人擊敗爵士。

(中時電子報)