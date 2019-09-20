心血管疾病名列台灣十大死因前3名，嚴重威脅國人的生命健康，一般民眾對三高指數已有相當認識，但愈來愈多研究顯示「動脈硬化指數」也不容小覷。動脈血管過於硬脆變窄，也會引發心血管疾病風險。為了解自身血管是否已硬化，其實可在家自行檢測，而這方法一分鐘就可搞定。

《生命時報》報導，要精確判定血管彈性，可到醫院用儀器檢測「動脈硬化指數」，但平時我們也可以用簡單的方法自測，來了解自己血管已老化或年輕有彈性。當握緊拳頭時，手掌血管會受壓迫，阻斷血液流通，手掌會因此變成白色，手掌打開後，隨著血液恢復會變回膚色。將手握緊30秒，打開後手掌變白的情況會馬上消失，還是維持一段時間？

●如果打開後會馬上恢復，代表血管健康，彈性好，血液循環正常，末梢神經較靈敏。

●如果需要20秒以上才能恢復膚色，就要小心是不是可能存在動脈硬化的可能性。

動脈硬化是個人隨著年齡增長都會產生的現象，但發生的個別差異非常大，它的發展和每個人的生活習慣息息相關，例如飲食習慣、肥胖、運動不足、壓力、煩惱……等等，也和高血壓、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症等疾病有關，為了避免演變成重大疾病，早期發現早期治療是有必要的。

(中時電子報)