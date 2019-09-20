《SI》綜合過去10年的多項標準，評選出10年內的最佳第一隊與第二隊、第三隊陣容，更針對個人表現做出入選理由，結果最佳第一隊的陣容包含柯瑞、哈登、里歐納德、杜蘭特與詹姆斯，不知道球迷是否能夠接受這個最強組合？

最佳第一隊的入選理由如下：勇士柯瑞，「很難找到像柯瑞那麼會讓對手士氣低迷的球員，因為他是史上最偉大的射手之一，無論對他使用任何防守計畫，他總能找到方法創造1英寸的出手空間，他不僅改變籃球比賽，也顛覆了防守。」

火箭哈登，「過去4年當中，哈登場均至少29分，其中包含2018年的30.4分，以及2019年的36.1分，他比最佳第一隊其他人，更像在破壞籃球比賽，這種攻擊方式讓他飽受批評，也讓他獲得空前成功，但他或許該拿更高榮耀(奪冠)。」

快艇里歐納德，「里歐納德先後終結了熱火與勇士的3連霸，還分別待在馬刺、暴龍兩支截然不同球隊，他在攻守兩端的才能讓對方窒息，幾乎把自己變成跟布萊恩一樣的進攻機器，卻也是防守的終極王牌，更可怕的是，他能夠更強。」

籃網杜蘭特，「假如柯瑞是史上最強射手，那麼杜蘭特就是史上最強得分者，他的職業生涯接近50-40-90(投籃、三分與罰球命中率)，在高壓時刻，他永遠不會恐懼，也是一個優異防守者，他的技能無懈可擊，甚至他還沒有真正解放。」

湖人詹姆斯，「詹姆斯不僅是過去10年，也可能是史上最佳球員，我們沒辦法用一篇文章或一套專題形容他的偉大，這傢伙連8年闖進總冠軍賽，不管你喜歡或討厭他，他總能讓你用某種方式對他充滿激情，很幸運能跟他處在同一世代。」

至於《SI》選出過去10年最佳第二隊包含保羅、韋斯布魯克、卓雷蒙格林、鄧肯與安東尼戴維斯；最佳第三隊則有韋德、布萊恩、阿提托康波、布雷克葛瑞芬與諾維茲基。

(中時電子報)