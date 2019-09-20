陳揮文建議韓請辭。(影片自13:30開始)

資深媒體人陳揮文昨日在中天《大政治大爆卦》建議韓國瑜請辭選總統，此話一出不僅讓主持人周玉琴驚訝不已，也引發網友兩極反應，甚至有人痛罵陳揮文「北七」、「收錢」，讓陳揮文坦言遺憾同時，也給這些網友善意建議，「如果你在其他新聞台聊天室對主持人、名嘴或是來賓講一樣的話，你可能就要跑法院，我不會幹這種事情。」

陳揮文在廣播節目中回應被罵收錢、北七一事，表示他不會去計較網友對他的批評或是人身攻擊，但他的不計較不代表做這事是對的，「我既然敢在LIVE的節目公開講我就是有把握麻，你連思考都不願意思考就直接鍵盤或是手機按一按『哇系北七』，那其實北七是誰還很難講。」

陳揮文強調請假、請辭都是一種假設狀況，哪一種狀況對韓國瑜選總統最有利，那個是要討論的，而不是一句北七、收錢就能夠解決，但他也遺憾在這樣的環境下，很難有理性思考的空間。

其實陳揮文在中天《大政治大爆卦》也解釋了為何要韓國瑜請辭原因，直言韓國瑜不管請假還是請辭都會被罵「但是請辭的好處是什麼？我跟大家講我拚了」、「我為什麼建議請辭？你在高雄跟『這些人』在那邊打泥巴戰、跟豬打架什麼的，你韓國瑜是要選總統的人，他當選總統才能夠去改變台灣改變高雄，沒有當選就完了！」

(中時電子報)