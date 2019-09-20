鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選後，韓國瑜的民調似乎未見明顯的上升。資深媒體人黃暐瀚分析說，郭不選之後，韓國瑜的民調一定會上升，只是還需要一點時間來韞釀和發酵。

黃暐瀚指出，16日晚上郭台銘退選後，有媒體在9月17日當天所作民調，現在解讀說韓國瑜只有27.5%、呂秀蓮僅4.7%、蔡英文37.7%。其實當郭不選之後，韓國瑜的民調一定會上升。只不過要給國民黨支持者非郭寧蔡的人，一點時間韞釀和發酵，但他們真會非郭寧蔡嗎？真正的國民黨支持者會因為不喜歡韓國瑜，而跑去投蔡英文嗎？他真的質疑。

黃暐瀚在談話性節目《國民大會》點出，前副總統呂秀蓮這一輩子選舉從來沒輸過，2020雖不覺得她會贏，但不要小看她成為總統候選人中的一個配角或者沒有存在感，他並不認為。至少最後她只要能夠跨過28萬門檻，站上總統政見發表會的辯論台上，對蔡英文來講，就是一個很大的威脅。

(中時電子報)